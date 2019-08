’Nooit paniek geweest na vertrek De Jong en De Ligt’

„Bij Ajax zijn we met Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong een paar kanjers kwijtgeraakt. Maar er is nooit paniek geweest”, schrijft algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax in zijn column in De Telegraaf/Telesport.

Van der Sar: „Bij Ajax raak je altijd topspelers kwijt. Ik denk dat iedereen bang was dat we nog veel meer sterren zouden kwijtraken. In dat opzicht is er deze zomer met vereende krachten geweldig werk verricht. We zijn er voor gesprongen en hebben de grote kern kunnen bewaren. We zijn allemaal benieuwd waar deze groep spelers dit seizoen toe in staat is.

