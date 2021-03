Marathonman Michel Butter nam al afscheid maar wil toch naar Tokio

Lang was zijn vizier gericht op de marathon in Tokio, maar nadat die werd uitgesteld, besloot Butter in september vorig jaar een punt achter zijn loopbaan te zetten. Sindsdien trainde hij vooral veel op de mountainbike, vaak samen met ex-wielrenner Laurens ten Dam. Maar het lopen gaat nog steeds ‘verrassend makkelijk’ en ook zijn benoeming tot ambassadeur van het NN Runningteam zorgde ervoor dat het weer ging kriebelen.

Deze kriebels resulteerden in de beslissing om ‘er nog één keer vol voor te gaan’. Dat gaat gebeuren tijdens de zogenaamde NN Mission Marathon op 11 april in Hamburg. Deze marathon wordt op een volledig afgesloten parcours in het centrum van de Duitse stad gelopen waarbij de atleten viermaal een ronde van zo'n 10.5 kilometer afleggen. Naast Michel Butter gaan daar ook ook de Nederlanders Björn Koreman, Mohamed Ali, Roy Hoornweg, Frank Futselaar, Jill Holterman en Bo Ummels op jacht naar een olympisch ticket.

Nederlandse recordhouder Abdi Nageeye is al zeker van deelname aan de Spelen in Japan, waar drie Nederlanders aan de start verschijnen. Inmiddels hebben nog vier Nederlandse lopers aan de limiet van 2.11.30 voldaan, waardoor een snellere tijd nodig zal zijn om de Spelen te halen. Maar niet de tijden zijn beslissend, want er gaat sowieso een commissie aan de slag om aan de hand van de ontwikkeling van de prestatie de laatste twee lopers voor Tokio aan te wijzen. ,,Het gaat in Hamburg niet alleen om de tijd, het wordt ook een echte strijd’’, voorspelt Butter.

De Noord-Hollander finishte in totaal op elf marathons en zijn beste tijd liep hij in 2012 tijdens de Marathon van Amsterdam. Met 2:09:58 min doorbrak hij die dag de magische grens van twee uur en tien minuten. Butter kijkt er naar uit nog één keer alles uit zichzelf te halen: ,,Ik heb heel veel plezier in de wijze waarop ik nu mijn sport benader. Ik heb goed getraind en ben er klaar voor. Ik kijk ernaar uit om te strijden met de andere Nederlanders voor de olympische tickets’’