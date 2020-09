Supergevoel bij De Boer: ’Trots en ontzettend blij met Oranje’

„Ik ben ontzettend vereerd met deze baan. Het is een supergevoel om bondscoach te zijn van het Nederlands elftal, dat trotse gevoel had ik ook altijd al toen ik als speler het oranje shirt aantrok”, vervolgt De Boer.

Allerhoogste eisen

Volgens De Boer geeft zijn aanstelling „een heel speciaal gevoel. Zowel voor mij als voor mijn naasten. Ik heb alle vertrouwen in een mooie toekomst. We hebben een goede staf en spelersgroep, en als speler eiste ik zelf al het allerhoogste van mezelf en een groep. En dat doe ik als coach ook.”

De Boer heeft ontzettend veel zin om met de groep aan de slag te gaan richting het EK van volgend jaar zomer. „Ik zie een hele mooie periode voor ons liggen, en dat komt ook mede door het fundament wat hier in Zeist is neergelegd”„ doelde De Boer op de vernieuwde KNVB-campus. „Vergeleken met de vorige keer dat ik hier was, heeft het een metamorfose ondergaan.”

De managerrol

De Boer denkt dat zijn ervaring van waarde kan zijn tijdens zijn werk bij Oranje. „Ik heb zeven voorbereidingen meegemaakt en vijf eindtoernooien. In de top gaat het om chemie en details, een meter meer naar links of naar rechts. Bovendien heb ik in het buitenland ook meer ervaring opgedaan met de ’managerrol’ naast die van actief trainer. Daar heb ik ook veel stappen in gemaakt.”

De oud-coach van onder meer Ajax, Internazionale, Crystal Palace en Atlanta United gaf aan dat hij het pad van Ronald Koeman wil volgen, en energie kreeg van de gesprekken met zijn aanstaande assistent Dwight Lodeweges. „Tijdens de samenwerking met Hennie Spijkerman bij Ajax gaf Hennie me ook altijd energie, en ik merkte dat dat ook ontstond tijdens de gesprekken met Dwight. Een frisse wind had ik denk ik ook wel nodig.”