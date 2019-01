Olympische baas Japan houdt onschuld vol

Tsunekazu Takeda bevestigt wel dat hij is ondervraagd door de Franse justitie en dat hij zijn goedkeuring heeft gegeven aan een miljoenenbetaling aan een adviesbureau uit Singapore.

De Franse justitie ontdekte in een onderzoek naar corruptie in de atletiek een betaling van 2 miljoen euro door het Japanse bidcomité aan het adviesbureau. Het geld zou zijn doorgesluisd naar de Senegalees Lamine Diack, de inmiddels geschorste oud-voorzitter van de internationale atletiekfederatie IAAF. Diack zou als lid van het IOC in ruil voor het geld zijn stem aan Tokio hebben gegeven.

„Het spijt me dat er onrust is ontstaan bij alle mensen die hard werken aan de organisatie van de Spelen in Tokio, maar de contracten met het adviesbureau waren legaal, zijn op de normale manier goedgekeurd en het betreft betalingen die ook heel normaal zijn voor lobbywerk. Er is geen enkele reden voor twijfel”, verklaarde de 71-jarige Takeda op een drukbezochte persbijeenkomst.