Van Marwijk looft Van Hanegem

Van Marwijk kijkt dan met name naar de Nederlandse ploegen die internationale successen boekten. „Dat waren elftallen met zowel talent als ervaring, met slimheid en hardheid. Heel de wereld herinnert zich namen als Johan Cruijff, Rob Rensenbrink, Marco van Basten, Ruud Gullit, Patrick Kluivert, Wesley Sneijder en Arjen Robben, maar die ploegen waren nooit zo ver gekomen zonder de hardheid van Johan Neeskens, Wim van Hanegem, Jan Wouters, Edgar Davids, Mark van Bommel, Nigel de Jong, Paul Bosvelt of de routine van Wim Jansen en Frank Rijkaard.”

„Van Hanegem belichaamt deze twee type spelers misschien nog het meest. Hij kon verschrikkelijk goed voetballen, maar was ook bikkelhard en wilde ten koste van alles winnen. We zullen moeten accepteren dat er eens in de honderd jaar een Johan Cruijff wordt geboren en eens in de 10 jaar een Jaap Stam of Edwin van der Sar.”

