Doelman Cech kondigt afscheid aan

De Tsjechische keeper van Arsenal maakte zijn besluit bekend via Twitter. ,,Dit is mijn twintigste seizoen als professional, het voelt als het juiste moment om aan het einde van dit seizoen te stoppen. Ik heb vijftien jaar in de Premier League gespeeld en alle mogelijke prijzen gewonnen, dus ik heb alles bereikt'', aldus de 36-jarige Cech.

De doelman begon zijn carrière bij Chmel Blsany en kwam via Sparta Praag en Stade Rennes bij Chelsea terecht. Met die Londense club won hij in 2012 de Champions League en een seizoen later de Europa League. Verder behaalde hij met Chelsea vier keer de Engelse titel, veroverde hij vier keer de FA Cup en drie keer de League Cup. In 2015 verruilde hij Chelsea voor Arsenal. Met de 'Gunners' won hij voor de vijfde keer in zijn loopbaan de FA Cup (2017).

Cech kwam 124 keer uit voor de nationale ploeg van Tsjechië. Hij nam afscheid als international na het EK van 2016 in Frankrijk.