Jac Orie is de rust zelve na emotionele week bij Jumbo-Visma: ’Herpakken en hard rijden’

Door Willem Held

Jac Orie

AMSTERDAM - De rookwolken van het OKT zijn nog nauwelijks opgetrokken of de EK Afstanden staan op het punt van beginnen in Thialf. Ondertussen klinkt de echo van de emoties na de toewijzing van de olympische startbewijzen. Jac Orie, coach van Jumbo-Visma, heeft wel een mening over die emoties. „Die moeten we even laten uitrazen; dan jezelf herpakken en zo hard mogelijk gaan rijden dit weekend.”