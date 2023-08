Bondscoach Andries Jonker blijft ondanks groepswinst kritisch op Leeuwinnen

Jonker, na de persconferentie in een minisessie met de vaderlandse voetbalpers: „Ik ben altijd van de realiteitszin. Tegen Portugal hebben we een moeizame wedstrijd gespeeld. We hebben niks weggegeven, maar we hebben wel alles uit de kast moeten halen om te winnen. Tegen Amerika hebben we een uur goed gespeeld en daarna niet meer. En vandaag hebben we tegen een van de zwakkere zusters van het WK gespeeld. Maar we zijn wél op de goede weg en ogen heel stabiel. Omdat de organisatie goed is en de speelsters weten wat ze moeten doen.”

De Oranje Leeuwinnen keren dankzij de groepswinst terug naar Sydney, waar het voor aankomst in Nieuw-Zeeland negen dagen naar alle tevredenheid verbleef, hoewel het trainingsveld door Jonker werd afgekeurd en werd uitgeweken naar een veld van een plaatselijke kostschool.

Jonker & co keerden een dag na de wedstrijd weer terug naar Tauranga, waar het vrijdagochtend de deur van basiskamp Trinity Wharf voor de laatste keer achter zich dichttrekt en naar Australië afreist. In Sydney neemt het Nederlands elftal haar intrek in Novotel Brighton Beach en zal de selectie vroeg in de avond een training afwikkelen in Jubilee Stadium.

Oranje speelt zondag om twaalf uur plaatselijke tijd (04.00 uur in de Nederlandse nacht van zaterdag op zondag) het achtste finaleduel in Sydney Football Stadium. Daar moet de verliezend finalist van het vorige WK het opnemen tegen de nummer twee van Groep G. De tegenstander wordt vandaag bekend. Italië heeft de beste papieren op die tweede plek, maar ook Zuid-Afrika en Argentinië maken achter poulewinnaar Zweden nog kans op een deelnamebewijs voor de knock-outfase.