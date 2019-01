Zwitser blijft stand-in voor Verstappen

Buemi bivakkeert al elf jaar in de renstal van de Oostenrijkse energiedrankgigant. Hij racete tussen 2009 en 2011 in de Formule 1 voor Toro Rosso, het opleidingsteam van Red Bull. Tot een promotie naar het topteam kwam het niet. Zijn positie als test- en reserverijder is al die jaren erna onbetwist gebleven.

Buemi maakt overigens genoeg kilometers in andere raceklassen. Hij is actief in het WK langeafstandsracen (Endurance) en de Formule E (elektrische sportauto's). De Zwitser won vorig jaar samen met Fernando Alonso en Kazuki Nakajima de 24 uur van Le Mans en veroverde in 2016 de titel in de Formule E.