Den Bosch dolblij met Vermeij

Vincent Vermeij speelt de rest van het seizoen bij FC Den Bosch.

De koploper van de eerste divisie heeft met Heracles Almelo een akkoord bereikt om de 24-jarige aanvaller te huren. FC Den Bosch heeft ook een optie tot koop bedongen.

Vermeij maakte de afgelopen tweeënhalf jaar deel uit van de hoofdmacht van Heracles Almelo, maar kreeg toestemming om met andere clubs te praten. Eerder kwam hij uit voor Jong Ajax en De Graafschap.

Trainer/coach Wil Boessen is blij met de komst van de spits. „Met Vincent bij de ploeg hebben we meer scorend vermogen en meer opties om van systeem te wisselen. Het is een speler van wie we veel verwachten. Jong, maar niet onervaren, gretig, vaardig en kopsterk. Vincent kent het Nederlandse voetbal en wordt bij FC Den Bosch met open armen ontvangen.”