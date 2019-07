Tennissprookje van tiener Gauff gaat door op Wimbledon

De 15-jarige tennisster, die in de eerste ronde van het toernooi voor een daverende sensatie zorgde door Venus Williams uit te schakelen, was vrijdagavond in de derde ronde te sterk voor de Sloveense Polona Hercog: 3-6 7-6 (9) 7-5.

De tennispuber had kreeg in de eerste ronde liefst vier matchpoints tegen Williams, die ze uiteindelijk versloeg. Ze werd daarmee de jongste winnares van een eersterondeduel op Wimbledon sinds Jennifer Capriati in 1991.

In de tweede ronde versloeg Gauff vervolgens de Slowaakse Magdalena Rybarikova, waarna nu dus ook Hercog aan de zegekar gebonden werd. En daar zag het niet naar uit. Gauff verloor de eerste set en balanceerde in de tweede set op het randje van uitschakeling. Na een 3-0 en 5-2 achterstand slaagde de nummer 313 van de wereldranglijst er tóch nog in een tiebreak uit te slepen. Die won ze, waarna ze derde set ook naar zich toetrok.