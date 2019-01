Gokschandaal dreigt rond Belgische WK-hockeyers

Volgens de kranten La Dernière Heure en La Libre is een drietal spelers van de wereldkampioen in het vizier gekomen van onderzoekers. De kansspelcommissie heeft de hockeybond van België geïnformeerd.

De Belgische hockeybond (KBHB) bevestigt dat de kansspelcommissie informatie heeft opgevraagd. Daar horen onder meer de karakteristieken van de WK-duels van de 'Red Lions' bij. De KBHB benadrukt dat het niet om een onderzoek van de politie gaat.

Volgens de KBHB was elke speler in India op de hoogte van het verbod om te gokken op WK-duels in India. Een woordvoerder onderstreepte dat de KBHB ,,zo transparant mogelijk" wil zijn en dat de positie van de KBHB duidelijk is. ,,Alleen onze sport en ons imago tellen", liet hij weten.

De Belgische wet verbiedt weddenschappen op wedstrijden in een competitie waarop de gokker een directe impact kan hebben. De straffen variëren van een boete tot drie jaar cel.