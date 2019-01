’Ajax schuldig aan mislopen Mexicaanse Messi’

Chef voetbal Valentijn Driessen is wekelijks te horen in de voetbalpodcast van De Telegraaf, waarin hij dit keer ook de aanstaande transfer van Ajax-speler Frenkie de Jong belicht. Ⓒ De Telegraaf

In de eerste voetbalpodcast van De Telegraaf bespreekt chef voetbal Valentijn Driessen met Pim Sedee de laatste stand van zaken. Dit keer wordt o.a. stilgestaan bij de transferperikelen bij de topclubs, de titelstrijd tussen PSV en Ajax en de aanhoudende discussie over de VAR. Verder geeft hij zijn visie over Erik ten Hag als trainer van Ajax.