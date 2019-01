Thiem ontsnapt diep in Australische nacht

De Oostenrijkse hardhitter rekende in de eerste ronde af met Benoit Paire. Na twee sets leek er geen vuiltje aan de licht voor Thiem, maar uiteindelijk won hij met 6-4, 6-3, 5-7, 1-6 en 6-3. Het duel was pas om 2.09 uur in de Australische nacht afgelopen.

Thiem haalde vorig jaar de finale op het gravel van Roland Garros. In Parijs verloor de nummer acht van de wereld kansloos van Rafael Nadal. De Spanjaard zat hem opnieuw dwars in de kwartfinales van de US Open. In één van de beste duels van 2018 ging Thiem in vijf schitterende sets onderuit.

Benoit Paire ligt eruit. Ⓒ REUTERS