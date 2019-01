Aanwinst PEC wil Stam verrassen

PEC-aanwinst Nakayama: ‘Wil Stam verrassen’

,,Ik heb Stam bekeken op YouTube’’, lachte Nakayama. ,,Ik weet daaardoor dat hij een erg gepassioneerde speler was. Toen ik hem persoonlijk ontmoette, merkte ik dat hij een heel ander persoon is buiten, dan op het veld.’’

De Japanner, die ook als verdedigende middenvelder kan spelen, denkt veel te kunnen leren van Stam. ,,Ik weet dat hij een erg succesvolle verdediger was. Op dat vlak hoop ik veel van hem te kunnen leren. Aanvallend, aan de bal, hoop ik hem te kunnen verrassen.’’

Bij PEC geeft hem hoog op van de kwaliteiten aan de bal van de linksbenige verdediger, die captain is van Jong Japan en in de Japanse J-League tot Rookie of the Year werd uitgeroepen over 2017. Hij is de man die tevens een dragende kracht moet zijn van het Olympisch team van Japan op de Spelen in Tokyo van 2020. Op het toernooi waar zijn hele thuisland verwacht dat FC Groningen-revelatie Ritsu Doan zal opstaan als nieuwe ster van de natie.

Nakayama zal in afwachting van zijn werkvergunning de komende twee weken nog niet in actie komen voor PEC, dus mist hij de hervatting tegen Feyenoord. Technisch directeur Gerard Nijkamp geeft aan dat hij daarnaast eerst fit moet worden. Hij speelde zijn laatste competitieduel in de J-League op 5 december.

Het feit dat er met Yuki Kobayashi, Ko Itakura en Doan nog drie Japanners in de Eredivisie spelen, zal Nakayama helpen te acclimatiseren. Daarbij gaf de PEC-aanwinst aan dat Doan, waarmee hij samenspeelde in de Japanse nationale jeugdelftallen (met Nakayam als aanvoerder), hem nog warmer maakte voor de stap naar de Eredivisie.

,,Ik ken hem persoonlijk en om hem hier indruk zien te maken in de competitie, gaf me nog een ander soort energie. Eén die me heel veel zin geeft in deze kans. Ik ben meer dan blij dat ik me nu ook hier in de Eredivisie kan laten zien.’’