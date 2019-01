PEC Zwolle haalt Japanner

De 21-jarige Aziaat komt over van het Japanse Kashiwa Reysol. Hij heeft een contract tot medio 2022 ondertekend.

Nakayama is aanvoerder van het Japans olympisch team. Hij werd onlangs in eigen land uitgeroepen tot talent van het jaar. De jeugdinternational is voor PEC Zwolle de derde versterking deze winter. Eerder legde de nummer zestien van de eredivisie de aanvaller Lennart Thy en de middenvelder Pelle Clement vast.

Onder leiding van de nieuwe trainer Jaap Stam, die de ontslagen John van 't Schip is opgevolgd, willen de Zwollenaren in de tweede helft van het seizoen zo snel mogelijk de lagere regionen in de eredivisie verlaten. PEC hervat zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord.