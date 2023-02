Kimberley Bos maakt indruk met baanrecord: ’Dat geloofde ik niet’

De 29-jarige Bos dankte haar zege aan een sterke tweede heat. Na de eerste run stond ze nog elfde, maar met een indrukwekkende tweede run - een baanrecord - troefde ze de concurrentie alsnog af. Ze kwam in Innsbruck tot 53,48 en 52,87.

„Bij de start van de eerste run schoot ik uit het spoor en dat was wel een kostbare fout”, aldus Bos. „Dat is me nog nooit gebeurd. Terugkomen in de tweede heat was bijna onmogelijk. Ik wilde echter nog heel graag in de 52 seconden sleeën, want ik wist dat dat vandaag mogelijk was. Als dat zou lukken, kon ik nog een flink stuk stijgen. Maar dat ik überhaupt zou winnen of op het podium kon komen, dat geloofde ik niet echt. Dat ik het baanrecord pak en vervolgens de overwinning, is heel gaaf!”

Bos hield de Amerikaanse Hallie Clarke 0,28 achter zich en de Belgische Kim Meylemans moest 0,33 toegeven.

De wedstrijd in Oostenrijk was de zevende in de wereldbeker van dit seizoen. Bos staat tweede in het klassement en verkleinde de achterstand op de Duitse leidster Tina Hermann. Volgend weekend gaat ze in Letland proberen Hermann nog te passeren, bij de laatste wedstrijd van het seizoen.

„Ik kijk er erg naar uit om in Sigulda te sleeën, want ik vind het daar altijd erg leuk. Het is een moeilijke en uitdagende baan, waarbij het altijd leuke en spannende wedstrijden zijn”, aldus Bos. „Zet Tina een goede race neer, dan wint ze het klassement, maar als ze zoals vandaag een mindere uitslag heeft, dan is alles nog mogelijk. Ik heb er veel zin in.”