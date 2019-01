Goed nieuws voor Kuyt en Heitinga

87-voudig Oranje-international Heitinga kreeg twee jaar geleden nog een afwijzing van de KNVB, maar is deze keer wel toegelaten. Voor Kuyt, 104-voudig international, is er een opening gekomen, omdat hij een half jaar ervaring heeft als trainer van Feyenoord -19. Een half jaar trainerservaring is een vereiste om aan de cursus te mogen beginnen.

Ook Heitinga is op dit moment actief als jeugdtrainer. De voormalig verdediger van onder meer Ajax, Atletico Madrid en Everton staat aan het roer bij Ajax -19.