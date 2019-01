Topman Bundesliga claimt het weekeinde

Indien de mondiale bond FIFA en/of de Europese unie UEFA gaat proberen om extra data op vrijdag, zaterdag en zondag te claimen voor internationale duels van nationale teams of clubs, kunnen beide organisaties juridische stappen verwachten vanuit Duitsland.

Dat betoogde Christian Seifert, de baas van de eerste en tweede Bundesliga en tevens de nieuwe voorzitter van het World Leagues Forum, dat als belangenbehartiger van profbonden optreedt.

„We kijken zeer kritisch naar alle ideeën om de voetbalkalender verder uit te breiden”, zei Seifert in zijn nieuwjaarsspeech. „We zijn daarbij extra alert op de reguliere wedstrijddagen voor nationale competities, zoals in het weekeinde. Indien deze dagen worden opgeëist door internationale voetbalinstanties, is voor ons de grens bereikt. Dan stappen we naar de rechter. Het is onaanvaardbaar dat de totale voetbalstructuur in Europa door dit soort projecten volledig overhoop wordt gegooid.”