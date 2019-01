Mooi gebaar Heracles richting Pröpper

De verbintenis van de 25-jarige aanvoerder liep komende zomer af, maar is nu verlengd tot de zomer van 2020, met een optie voor nog een seizoen. Pröpper is blij met het vertrouwen dat club uit Almelo in hem heeft.

“Ik zit middenin een revalidatieproces. Het is daarom extra prettig dat de club heeft uitgesproken mijn aflopende contract te willen verlengen. In Zeist werk ik dag in dag uit aan mijn herstel, daar kan ik mij nu honderd procent op focussen. Ik kan niet wachten om het shirt weer te dragen en onderdeel uit te maken van de groep”, zegt hij op de website van zijn werkgever.