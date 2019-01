Dreun voor Kane en Spurs

De aanvaller kan door een blessure aan de enkel tenminste tot maart niet spelen. Hij liep het letsel afgelopen zondag op in de verloren wedstrijd (0-1) tegen Manchester United.

Kane was de topscorer van het afgelopen zomer gehouden WK in Rusland. Op de mondiale voetbalstrijd in Rusland maakte de 25-jarige centrumspits zes doelpunten.

In de Premier League staat de teller na 22 duels alweer op veertien goals. Vorig seizoen scoorde Kane dertig keer in 37 wedstrijden.