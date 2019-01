Feyenoord gaat samenwerken met FC Dordrecht

Feyenoord kiest er bewust voor om niet met een eigen elftal deel te nemen aan de voetbalpiramide, zoals PSV, Ajax, AZ en Utrecht. „Dat is vanwege budgettaire redenen”, verklaart technisch directeur Martin van Geel tegenover FeyenoordTV. „Het is bekend dat Feyenoord niet het allerhoogste budget van Nederland heeft. Op deze manier kunnen wij minder contractspelers hebben dan spelers die wel deelnemen. Daarmee kiezen we voor kwaliteit in plaats van kwaliteit.”

„Een andere reden is dat de weg naar de Eerste Divisie erg lang is”, vervolgt Van Geel. Feyenoord zou bij deelname instromen in de 3e divisie. „FC Dordrecht speelt ook in de Eerste Divisie, op natuurgras en onder de rook van Rotterdam. De lijnen zijn daardoor kort. Mochten onze spelers een

Bekijk ook: Jong Feyenoord hoort in Eerste Divisie