FC Utrecht wil langer door met ’Venomenema’

De 19-jarige spits brak vorig jaar door in de Domstad door te imponeren bij Jong FC Utrecht in de Eerste Divisie met 11 treffers in 14 wedstrijden. In de hoofdmacht trof Venema al vier keer doel in zeven wedstrijden, wat hem de bijnaam ’Venomenema’ opleverde.

Met het contractvoorstel spreekt Utrecht vertrouwen uit de jeugdexponent. Vorige week liet Venema opnieuw van zich spreken in het oefenduel tegen VfB Stuttgart. Met een hattrick hielp hij Utrecht aan een 3-2 overwinning.