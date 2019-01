Serena Williams is moeder, modepop en tennisster tegelijk

Het is moeilijk te voorspellen of Serena Williams in Melbourne daadwerkelijk in staat zal zijn om haar 24e grandslamtitel te veroveren. Ⓒ AFP

MELBOURNE - Ze is een wereldwonder en ze weet het. Tennisdiva Serena Williams slaat tegen de bal wanneer ze wil, draagt wat ze wil en zegt wat ze wil. Helaas behaagt het haar in Melbourne niet om veel te zeggen over essentiële tenniszaken. Liever praat ze - na haar eenvoudige winst in de eerste ronde van de Australian Open - over de pop van haar dochter of haar nieuwe tennispakje.