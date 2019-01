Feyenoord zoekt financiers voor nieuw stadion

Die garantie was een harde eis van algemeen directeur Jan de Jong, omdat Feyenoord volgens hem alleen dan kan concurreren met PSV en Ajax. Aan het einde van dit jaar moet blijken of het stadion op de oever van de Maas daadwerkelijk gebouwd gaat worden.

Feyenoord probeert de komende maanden zoveel mogelijk financiers te vinden die willen participeren in de bouw van het stadion. De club hoopt op die manier zo’n 150 miljoen euro bij elkaar te krijgen. „Als je zelf geen winnend staatslot kan drukken, moet je proberen geld uit de markt te halen”, zei De Jong over de zoektocht naar vermogende financiers. „Zelf kunnen we er geen enkele euro in stoppen. Wij bouwen het stadion ook niet, we worden alleen de bespeler. We gaan heel hard werken om het benodigde geld bij elkaar te krijgen.”

