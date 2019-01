Ancelotti boos: ’Die slechteriken zitten nog steeds in het stadion’

Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly is meermaals het slachtoffer geweest van racisme. Eind vorig jaar maakten fans van Internazionale nog apengeluiden in de richting van de Senegalees international. „Helaas zitten die slechteriken nog steeds in het stadion”, zei Ancelotti tegen ADN Kronos. „Ze snappen niet wat ze aanrichten. Misschien moeten we ze naar een cursus burgerrechten en respect sturen.”

Ancelotti keerde afgelopen zomer na negen jaar terug in Italië. Tussen 2009 en 2018 werkte hij achtereenvolgend voor Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid en Bayern München. „Ik heb het geluk gehad dat ik jaren in het buitenland heb mogen werken. Daar zijn deze zaken succesvol aangepakt.”

