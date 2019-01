Natuurgras maakt comeback in Eredivisie

Het eindeloze debatteren over de uiteindelijk povertjes vormgegeven ’veranderagenda Eredivisie’ levert in ieder geval iets op. Net als PEC speelt ADO met ingang van het seizoen 2020/21 weer op echt gras. Tegelijkertijd dient de Haagse club elders voor een nieuwe trainingsaccommodatie te zorgen voor het eerste elftal en Jong ADO. Directeur Mattijs Manders stak daarvoor zijn licht op bij Feyenoord en het Franse Nice. Hun complexen dienen als voorbeeld voor de miljoenen euro’s kostende nieuwe accommodatie. Dat moet het nieuw kloppend hart van de club elders in Den Haag worden.

Ook Excelsior heeft de plannen om zijn stadion uit te breiden al gepresenteerd én daarbij met klem aangegeven terug te willen naar natuurgras ongeacht eventuele degradatie. De Kralingers willen voor eind 2019 een concreet plan presenteren. Bij FC Emmen en VVV-Venlo wordt momenteel hardop nagedacht over de terugkeer naar natuurgras. „Hoewel er altijd over wordt gesproken, zijn er geen concrete plannen”, zegt FC Emmen-directeur Ben Haverkort. „Nee, dat hangt niet samen met degradatie.”

Al lijkt het daar verdacht veel op in Emmen. In geval van afdaling naar de Keuken Kampioen Divisie maakt de Drentse club geen aanspraak op de jaarlijkse bonus drie jaar lang van maximaal 350.000 euro die aan Eredivisie-clubs wordt uitgeloofd om over te stappen op een (hybride) natuurgrasmat. Dat financiële lokkertje is afkomstig uit een pot die wordt gevuld uit inkomsten van clubs die Europees voetbal spelen. Bij degradatie zou FC Emmen zich in één klap een enorme kostenpot op de hals halen.

Bij VVV is de terugkeer op natuurgras een voortdurend thema. „Intern zeggen we altijd dat we het liefst op gras spelen. Alleen is het voor ons niet eenvoudig om die stap te zetten”, zegt directeur Marco Bogers. „Ons stadion De Koel ligt in een kuil, wat bij gras voor een vochtige ondergrond zorgt. Dat betekent dat het speelveld moet worden verhoogd. We zijn gefaseerd met vernieuwbouw van ons stadion bezig met komende zomer een nieuwe hoofdentree. De terugkeer op gras zit in die plannen, alleen kunnen wij op bonussen geen businesscase bouwen.”

PEC Zwolle verhoogde afgelopen zomer trouwens het eigen speelveld met een halve meter. De kosten? Tweeënhalve ton. Wordt de hele Eredivisie verlost van kunstgras? Nee. Bij Heracles Almelo houdt men stug vast aan de kunstsprieten die het ooit zelf introduceerde.

Een blik op de top van de Eerste Divisie geeft wél een grasgroen beeld. De gehele topvier speelt snel op een natuurlijke ondergrond. Koploper FC Den Bosch vervangt het kunstgras komende zomer, Go Ahead Eagles en FC Twente spelen al op echt gras en Sparta heeft de plannen daarvoor gepresenteerd.