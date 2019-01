Heitinga met twee jaar uitstel welkom in Zeist

In mei komen de veertien cursisten voor de eerste maal bij elkaar en wie de opleiding met goed gevolg afrondt, kan vanaf de zomer 2020 zelfstandig aan de slag als hoofdtrainer op het hoogste niveau in Nederland en rest van de wereld.

Licht op groen

De drie voormalige spelers van Oranje – respectievelijk 104, 87 en 7 interlands – zijn actief als trainer van Feyenoord -19 jaar, Ajax -19 jaar en assistent bij Fortuna Sittard. Bij de Limburgse club is Rene Eijer op papier hoofdtrainer en vormt de 56-jarige een koppel op basis van gelijkwaardigheid met de 39-jarige Hofland.

Omdat de toelatingseisen zijn veranderd door de KNVB kon de toelatingscommissie het licht voor Kuyt op groen zetten. Voorheen moesten kandidaten voor de cursus minimaal een jaar de verantwoordelijkheid dragen voor een eigen elftal. Die termijn is teruggebracht naar een half jaar. Zodoende kunnen internationals met een grote staat van dienst, die hun trainerscarrière net zijn begonnen - zoals Kuyt bij Feyenoord - versneld instromen bij de cursus Coach Betaald Voetbal.

Sneijder en Van der Vaart

Recordinternational Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart kregen van de KNVB vanwege hun staat van dienst bij Oranje met 134 en 109 interlands een uitnodiging voor een versnelde cursus om het hoogste trainersdiploma te halen. Beiden laten de kans (voorlopig) aan zich voorbijgaan. Sneijder: ,,Super dat ze mij ervoor hebben uitgenodigd, maar de cursus begint al in mei en ik kan nu niet zeggen: ik doe het. Ik wil eerst de keuze voor mezelf maken of ik volgend seizoen doorga met voetballen. Pas daarna bepaal ik mijn toekomst.”

Van der Vaart, die eind vorig jaar afzwaaide als actief voetballer, vertelde toen in diverse interviews al dat hij na zijn afscheid voorlopig tijd ging vrijmaken voor zijn gezin. ,,Daarbij vind ik het leuk om televisiewerk te doen. Ik zal heus nog weleens in het voetbal terugkeren, maar in welke hoedanigheid en wanneer komt in latere instantie wel.”

’Dat was een domper’

Ook Robin van Persie – hij zwaait aan het einde van het seizoen af – vindt het nog te vroeg om zich al in te schrijven voor een trainerscursus. Hij gaat zich na zijn carrière net als Van der Vaart eerst een tijdje wegcijferen voor zijn gezin om dan later te besluiten eventueel terug te keren in het voetbal. Eerder liet hij al weten op termijn een rol in de jeugdopleiding van Feyenoord te ambiëren.

Waar de weg is vrijgemaakt voor Kuyt door de KNVB hield de voetbalbond twee jaar geleden voet bij stuk om Heitinga te weigeren voor de cursus Coach Betaald Voetbal. De Ajacied zat toen als assistent naast Marcel Keizer bij Jong Ajax, maar droeg geen eindverantwoordelijkheid bij een eigen elftal. Zelfs een bezoek van Heitinga met Ajax-directeur Edwin van der Sar aan toenmalig technisch directeur Hans van Breukelen hielp de Alphenaar niet aan een plaatsje op de cursus omdat Van Breukelens toenmalige slippendragers Frans de Kat en Teun Jacobs Heitinga niet tolereerden.

,,Dat ik de vorige keer niet werd toegelaten, was inderdaad een domper.”, zegt John Heitinga desgevraagd. De verliezend WK-finalist moest toezien hoe de eisen prompt werden versoepeld. ,,Maar ik bekijk het van de positieve kant. Met drie jaar ervaring als assistent bij Jong Ajax en als hoofdtrainer van Ajax onder 19 jaar denk ik dat ik nu nog meer klaar ben voor de cursus. Ik ga me er vol overgave instorten.”

’Een volgende grote stap’

Datzelfde is Hofland van plan. ,,Een aantal jaar geleden heb ik besloten voor een carrière als trainer te willen gaan. Dit is daarin een volgende grote stap. Ik ben heel blij dat ik nu de kans krijg om het hoogste trainersdiploma te halen. Er zijn veertien plaatsen op de cursus en ik heb begrepen dat het aantal aanmeldingen twee keer zo hoog lag. Sinds een jaar zie ik bij Fortuna Sittard van dichtbij hoe het is om hoofdtrainer te zijn. Uiteindelijk heb ik ook de ambitie om zelf hoofdtrainer te worden.”

De huidige technische leiding van de KNVB met directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma en directeur voetbalontwikkeling Art Langeler als verantwoordelijke voor de trainerscursussen heeft dus meer oog voor ex-internationals met een grote staat van dienst en verdiensten voor het Nederlandse voetbal.

Torny

Treurig is dat het technische duo van de KNVB een andere 51-voudig international voor de derde keer heeft afgewezen bij de toewijzing van een cursusplek. De virtuoze voormalig zaalvoetbalinternational en ex-ADO Den Haag-speler Edwin Grünholz is een bijzonder succesvol amateurtrainer en wil graag de laatste stap hogerop maken. ,,Verschrikkelijk dat het me opnieuw niet is gegund door de KNVB om de cursus te doen”, aldus de zwaar teleurgestelde Grünholz, die titels pakte met de amateurs van Haaglandia en Westlandia, Jong ADO Den Haag traint en volgend seizoen hoofdverantwoordelijke wordt bij Quick Boys, de nummer twee in de Derde Divisie zaterdag en een van de grootste Nederlandse amateurclubs.

Jessica Torny is de enige vrouw onder de nieuwe cursisten Coach Betaald Voetbal. De ex-international en speelster van FC Twente en Willem II trainde drie seizoenen de vrouwen van Heerenveen en is sinds 2015 bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal onder 19 jaar.

De veertien cursisten van 2018 zijn: Dirk Kuyt (Feyenoord), John Heitinga (Ajax), Kevin Hofland (Fortuna Sittard), Rick Kruys (FC Utrecht), Aleksander Rankovic (Vitesse), Rob Penders (NAC), Virgilio Teixeira (ADO Den Haag), Rogier Meijer (NEC), Kristof Aelbrecht (Fortuna Sittard), Jessica Torny (bondscoach KNVB), Dennis van der Ree (SC Cambuur), Willem Weijs (NAC), Paul Simonis (Sparta) en Dave Vos (Ajax).