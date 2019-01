Transfergeweld Groningen: komst Gladon aanstaande

Gladon moet bij Groningen voor nog meer aanvallend geweld zorgen. Eerder deze winter vertrok Ajax-huurling Mateo Cassierra, maar werden wel al de aanvallende middenvelders Iliass Bel Hassani (AZ), Thomas Bruns (Heracles Almelo) en spits Kaj Sierhuis (gehuurd van Ajax) vastgelegd. Met de 1 meter 88 lange Gladon wil de club de opties voor trainer Danny Buijs voorin nog meer vergroten. Bovendien werd ook de Japanse middenvelder Ko Itakura al gehuurd van Manchester City.

Alle partijen hopen er morgen definitief uit te komen, waarna Gladon een contract tekent tot komende zomer. Hij krijgt in Groningen de kans zijn carrière weer een boost te geven. De man die in de zomer van 2016 een droomtransfer naar The Wolves maakte, kwam voor hen vervolgens in het Engelse Championship maar twee keer in competitieverband in actie. Vorig jaar volgde een verhuur aan zijn oude club Heracles, waar hij in 17 basisplaatsen en 15 invalbeurten 6 goals maakte. Na de gang van zijn werkgever naar de Premier League, werd de spits dit seizoen verhuurd aan het Belgische Sint-Truiden, maar daar kwam hij het afgelopen half jaar nauwelijks aan spelen toe. Zaakwaarnemer Chiel Dekker gaf aan niets over de op handen zijnde deal kwijt te kunnen.