Klaassen: ’Ik ben dichter bij Oranje’

„Er is altijd de kans om terug te keren bij Oranje”, zei Klaassen tegenover FOX Sports. „Ik moet gewoon mijn best doen en zo goed mogelijk spelen. Het is aan de bondscoach, maar ik denk dat ik dichterbij ben dan vorig jaar.”

Klaassen begon dit seizoen alle 17 Bundesliga-wedstrijden in de basis, terwijl hij bij Everton niet eens aan zoveel wedstrijden kwam. „De Bundesliga past beter bij mij. In Engeland heb ik het niet laten zien. Ik voelde me ook niet thuis in het voetbal wat daar gespeeld werd.”

In Duitsland scoort de 16-voudig international beduidend minder dan hij voorheen in de Eredivisie deed. „Ik heb bij Werder dezelfde rol als bij Ajax, maar hier vallen we minder aan”, aldus Klaassen. „Bij Ajax had je 15 tot 20 kansen per wedstrijd, hier is dat niet zo. Ik probeer nog steeds wel mee naar voren te gaan.”