Trainerslijstje ligt klaar bij FC Utrecht

„We hebben het gesprek met Dick Advocaat afgewacht en parallel daaraan heb ik mijn huiswerk gedaan. Het lijstje hebben we klaar. Nu gaan we de gesprekken aan met de kandidaten”, bevestigde directeur voetbalzaken Jordy Zuidam na de nieuwjaarsreceptie van FC Utrecht.

John van den Brom is de topkandidaat voor de vacante trainerspost. „We hebben in een eerder stadium aangegeven dat ik contact heb gehad met zijn management. Maar verder ga ik niet in op de kandidaten”, aldus Zuidam, die een trainer wil benoemen die voor continuïteit gaat zorgen. „We willen nu in ieder geval een trainer voor de langere termijn. Of dat een periode van twee, drie of vier jaar gaat zijn, hangt af van de gesprekken die we voeren.”

Zuidam maakte op de nieuwjaarsreceptie bekend, dat hij met revelatie Nick Venema en zijn management in gesprek is over het openbreken en verlengen van zijn contract, hoewel de jeugdige spits uit Austerlitz nog tweeënhalf jaar vast ligt. „Bij de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt hoort ook een stukje financiële waardering en daarnaast willen we hem met het oog op de toekomst graag langer vastleggen”, aldus Zuidam.

FC Utrecht wil spits Nick Venema belonen voor zijn goede prestaties. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte