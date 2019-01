Esther Vergeer: ’Ook paralympische sport is een vak’

— Het is een proces van de lange adem. Maar wel een héle lange. Geheel in de geest van de gehandicaptensport blijven de paralympische topsporters knokken. Voor het hoogst haalbare én voor de erkenning en aandacht die ze verdienen. „Ik had ook gedacht en gehoopt dat we verder zouden zijn met de vanzelfsprekendheid van die aandacht”, zegt Telesport-columniste Esther Vergeer (37). Samen met Pieter van den Hoogenband is de viervoudig paralympisch kampioene Chef de Mission richting Tokio 2020. Onze verslaggever Eddy Veerman legde haar enkele vragen voor.