’Kloof Feyenoord met Ajax en PSV is tijdelijk’

Coach Giovanni van Bronckhorst en assistenten Jean-Paul van Gastel (r.) en Denny Landzaat (l.) tijdens de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Feyenoord speelt geen rol meer in de titelstrijd, maar de directie van de Rotterdamse club is niet bevreesd dat Ajax en PSV nu voor vele jaren een kloof slaan. Tot de komst van een nieuw stadion moet Feyenoord zeer creatief blijven én elk jaar Europees voetbal halen. Dan blijven de Rotterdammers in het spoor en kunnen er nieuwe successen volgen, zo stelt directeur Jan de Jong.