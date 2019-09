Kelderman had gehoopt op meer regelmaat in Vuelta-prestaties

„Ik kan wel tevreden zijn over dit resultaat. Al had ik gehoopt dat er wat meer regelmaat in mijn presteren zat”, aldus Kelderman die beste Nederlander in de Vuelta was.

Moeilijke periode

Na de Tour was het kort dag om nog de vereiste conditie te krijgen voor de Vuelta. „Dat was een moeilijke periode waarin ik hard heb getraind, veel naar de fysio ben geweest en oefeningen heb gedaan. Ik ben nog niet in topconditie. Daardoor werd het een Vuelta met ups en downs. De ene dag had ik goede benen en dacht ik eindelijk in de vorm te komen. De volgende dag verloor ik dan weer tijd.”

Frisse moed

Voor Kelderman is de zevende plek wel een opsteker richting het seizoen 2020. Dit geeft weer vertrouwen om de komende wintermaanden met frisse moed aan het nieuwe seizoen te werken. „Ik weet dat ik hier nog iets te kort kwam. Daardoor kon ik niet meespelen voor de ritzeges of een dag met de allerbeste klassementsrenners meegaan. Ik was net niet goed genoeg om met de besten mee te gaan. Toch geven deze prestaties me de houvast dat ik volgend jaar weer mijn gewone niveau kan halen.”