Gattuso mysterieus over ’Chelsea-target’ Higuaín

„Morgen wordt beslist of hij speelt. We zullen zien wat hij wil, maar op dit moment komt hij ontspannen over”, vertelde Gattuso op de persconferentie. „Ik kijk naar hoe een speler traint, hoe hij zijn dagen indeelt en hoe hij omgaat met ploeggenoten en de staf. Er is veel te doen rondom hem, maar hij is gewoon beschikbaar voor de wedstrijd tegen Juventus.”

Italiaanse media verwachten dat, bij afwezigheid van Higuaín, Patrick Cutrone in de punt van de aanval staat. „Hij is een belangrijke speler voor ons en kan echt het verschil maken”, aldus Gattuso. „We moeten ervoor zorgen dat hij nog beter wordt.”

Gennaro Gattuso Ⓒ AFP

Omdat Juventus zowel landskampioen als bekerwinnaar is, gaat de supercup tussen De Oude Dame en verliezend bekerfinalist Milan. De wedstrijd wordt gespeeld in het King Abdullah Sports City in Jeddah, Saoedi-Arabië. „Dit is een ongelofelijk mooi stadion”, zei Gattuso. „Ik ben erg dankbaar voor de ontvangst. We zijn voortreffelijk verwelkomd.”