Sjinkie Knegt niet langer op intensive care

Knegt raakte zwaargewond bij het aansteken van een houtkachel in zijn woonplaats in het Friese Bantega. Hoewel hij de komende twee weken nog moet herstellen van zijn verwondingen en over het verloop van zijn herstel nog onduidelijkheid heerst, hoopt Knegt bij de start van dit seizoen weer voor het eerst op de training te verschijnen.

„Sjinkie zet alles op alles om begin volgend seizoen weer op het ijs te staan”, aldus zijn manager Dennis Klaster, die dinsdag een bezoek bracht aan Knegt. „Hij is zijn vechtlust niet kwijt.”

Shorttrackbondscoach Jeroen Otter liet maandag in Ziggo-programma Peptalk al weten dat Knegt flinke vorderingen maakt. „Hij gaat echt met hele grote stappen vooruit.”