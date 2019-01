Ayoub: ’Feyenoord kan mij niets beloven’

Ayoub begon dit seizoen nog geen wedstrijd in de basis. Vorige maand werd hij met zijn zaakwaarnemer op de club gesignaleerd, waardoor de geruchten alleen maar toenamen. „Dat gesprek had geen speciale reden, we wilden gewoon evalueren hoe het is gegaan en wat we van elkaar verwachten”, aldus Ayoub bij RTV Rijnmond. „Het was een erg positief gesprek.”

„De club kan mij niets beloven”, vervolgt Ayoub. „Als ze dat wel zouden doen, weet je ook dat er iets niet klopt. In het voetbal kun je niemand iets beloven. Je moet het verdienen. Ik werk er hard voor en dat blijf ik doen. Het gaat goed, ik voel me heel erg fit. Ik train veel voor mezelf. Het is nu wachten op kansen. Als de kans zich voor doet moet ik er staan.”