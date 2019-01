Hassan mijdt indoorseizoen

Hassan, die is hersteld van de virusinfectie die ze in oktober opliep in Ethiopië, start op 17 februari in de Herculis Monaco Run, een wegwedstrijd over 5 kilometer.

In tegenstelling tot Hassan heeft Dafne Schippers het indoorseizoen wel in haar planning opgenomen, zo bevestigt bondscoach Bart Bennema vanuit het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch, waar hij met zijn selectie op trainingskamp is.

Naast Schippers willen ook Churandy Martina, Jamile Samuel, Nadine Visser en Liemarvin Bonevacia hoge ogen gooien bij de EK indoor in Glasgow (1-3 maart).