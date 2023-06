Van Es en Hoekstra zien WK-droom uiteenspatten

Daarmee is de selectie van de Oranje Leeuwinnen teruggebracht naar 26 speelsters. Op 30 juni maakt Jonker, na de derde driedaagse in het Limburgse Horst aan de Maas, zijn laatste afvalster én de WK-selectie bekend. Op zondag 2 juli speelt de nummer twee van het vorige WK in Kerkrade een uitzwaaiwedstrijd tegen België.

De 31-jarige Van Es had haar voetbalcarrière door een zwangerschap feitelijk al vaarwel gezegd. De Brabantse kreeg spijtig genoeg een miskraam en besloot alsnog voor haar tweede WK op te gaan.

Na de mededeling van Jonker zit de loopbaan van Van Es er na avonturen bij Willem II, VVV, PSV, Achilles’29, FC Twente, Ajax, Everton, FC Twente en opnieuw PSV op. Van Es, die op 21 november 2009 debuteerde voor de Leeuwinnen tegen Wit-Rusland, kwam 77 maal voor Oranje uit. Tijdens de gewonnen EK-finale van 2017 tegen Denemarken stond de verdedigster in de basisopstelling.

Jonker stapt op 7 juli met 25 speelsters in het vliegtuig naar Sydney, waar zijn ploeg een laatste trainingskamp belegt en op 16 juli een oefenduel met Zuid-Korea speelt, alvorens de Leeuwinnen doorreizen naar Nieuw-Zeeland. Zij verblijven tijdens de groepsfase op het Noordereiland in Tauranga. Op uiterlijk 10 juli moeten de 23 namen, plus twee reserves, aan de FIFA worden doorgegeven