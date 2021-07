Steven Berghuis tot 2025 naar Ajax

Zonder de naam van Berghuis te noemen, zei Erik ten Hag vrijdag op de persconferentie in het trainingskamp in De Lutte dat Ajax vers bloed wil toevoegen in de voorhoede. De hoop op de Ghanese aanvaller Kamaldeen Sulemana is nog niet opgegeven, maar achter de schermen werd ook nog altijd werk gemaakt van de komst van Berghuis. De international was op vakantie en Ajax wilde – gezien de gevoeligheid van de transfer bij de Feyenoord-fans – voorkomen dat hij zich op het trainingsveld in Rotterdam zou moeten melden.

Met Berghuis haalt Ajax rendement in huis. In 33 duels, inclusief twee play-offwedstrijden, in de Eredivisie scoorde de Apeldoorner negentien keer en leverde hij vijftien assists. Atalanta, Watford FC, Galatasaray en VfL Wolfsburg toonden ook interesse, maar werden niet zo concreet als Ajax of konden sportief een veel minder interessant plaatje schetsen.

In de Johan Cruijff ArenA speelt hij in tegenstelling tot in De Kuip elk jaar om de landstitel en krijgt hij weer de kans om zich in de Champions League te laten zien. Dat de overstap naar de aartsrivaal hem door de aanhang van Feyenoord kwalijk wordt genomen, neemt hij voor lief. Ajax wilde aanvankelijk niet meer dan vier miljoen euro betalen, maar deed dat in het belang van Berghuis alsnog. Alle partijen wilden een eventuele juridische strijd koste wat kost voorkomen. Onder druk wordt alles vloeibaar.