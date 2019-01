Ook Haase sneuvelt in het enkelspel

Robin Haase weet het even ook niet meer in het duel met Tomas Berdych. Ⓒ Foto AFP

MELBOURNE - Na Kiki Bertens is ook Robin Haase uitgeschakeld in de tweede ronde van de Australian Open. Nederlands beste tennisser was niet in staat een set te winnen van de Tsjechische grootheid Tomas Berdych: 6-1, 6-3, 6-3.