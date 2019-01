Overmars opent nieuw Ajax-supportershome

Marc Overmars, directeur spelerszaken bij de Amsterdamse voetbalclub, opent woensdag het nieuwe honk. In het nieuwe onderkomen, dat is gevestigd in de parkeergarage van de Johan Cruijff ArenA, kunnen negenhonderd fans terecht.

De supporters zijn zondag voor het eerst welkom voor het thuisduel met sc Heerenveen. In het nieuwe honk hangen onder meer oude wedstrijdshirtjes aan de muren en is tram 9 in het interieur verwerkt. Ook zijn er graffiti-afbeeldingen op verschillende pilaren van bekende Ajacieden, is te zien op de website van de supportersvereniging.

Het vorige honk voor fans van Ajax aan de noordkant van de ArenA brandde vier jaar geleden af. Het vuur bleek aangestoken. Het supportershome van Ajax was al eerder doelwit van brandstichters.