Van Poppel in verzengende hitte: ’Volgende keer kan het raak zijn’

Voor de tweede dag op rij tikte de thermometer de veertig graden aan Down Under. „Ja, het was weer ongelooflijk heet. Normaal gesproken ben ik wel iemand die tegen de warmte kan, maar als de temperatuur zo erg omhoog gaat, merk ik wel dat ik er last van heb. Elke inspanning die je doet, telt voor twee. Al geldt dat voor iedereen, dus dat is geen excuus”, aldus Van Poppel, die op de hellende aankomst van tevoren werd getipt door topsprinter Elia Viviani, die een dag eerder de sterkste was. „Ik ken Viviani een beetje, die probeert de druk altijd te verleggen”, lachte Van Poppel, die in de eerste rit als negende eindigde.

Patrick Bevin van BMC Racing Team wint de sprint. Ⓒ Hollandse Hoogte

„Ik wist dat ik Sagan in de gaten moest houden, dus ik ging in zijn wiel zitten”, aldus Van Poppel, die de drievoudig wereldkampioen vlak voor zich derde zag worden. „Je zit er wel bij met een vierde plaats. Dat is niet slecht, maar ik merkte dat ik in de slotmeters een beetje de stervende zwaan was. Dit was mijn eerste echte grote kans hier, er volgen er inderdaad nog twee. De ploeg is goed en heeft me ook prima afgezet. De volgende keer kan het ook zomaar raak zijn.”

Het mag duidelijk zijn dat Van Poppel in Australië gebrand is op dagsucces. Niet voor niets reisde hij al op 26 december af om te acclimatiseren. „Hij heeft bij Robbie McEwen en Jans Koerts in huis gezeten”, zei ploegleider Frans Maassen. „Daar is hij goed verzorgd. En getraind met Wout Poels. Danny is goed in vorm, maar het is niet zomaar gezegd dat hij dan meteen wint. Er rijden hier nog meer snelle mannen rond. Peter Sagan, Elia Viviani en Caleb Ewan zijn renners van wereldklasse.”