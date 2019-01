Unox-muts brengt Bertens geen geluk

Kiki Bertens was ontevreden. Ⓒ AFP

MELBOURNE - Het is deze morgen al weer vroeg warm in het zomerse Melbourne, maar op de tribune van de Margaret Court Arena zit een man met een wollen Unox-muts op zijn hoofd. ’Kom op Kiki’, roep hij af en toe. Het mag niet baten. Na één uur en 48 minuten is de Nederlandse titelkandidate in de tweede ronde van de Australian Open uitgeschakeld.