Hattrick voor Mark Cavendish: nog één zege nodig voor illuster Tour-record

Een groot deel van het peloton leek het geen probleem te vinden om daags na de rustdag nog even rustig aan te doen. Kort na de start trokken Tosh Van Der Sande en Hugo Houle in de aanval en zij kregen al snel een voorsprong van zes minuten van het peloton.

Onderweg gebeurde er vooral weinig buiten een paar kleine valpartijen met Mike Teunissen, Richie Porte en Mads Pedersen, die zijn fiets zag worden meegenomen door Bauke Mollema, die wonderwel overeind bleef. Verder maakten Sonny Colbrelli en Michael Matthews het te zwaar voor Mark Cavendish om mee te sprinten bij de oplopende tussensprint, waardoor zij punten sprokkelden in de strijd om het groen.

Mark Cavendish was wederom superieur in de sprint. Ⓒ ANP/HH

Actie in de finale

Op de laatste hindernis van de dag probeerden hun ploegen de Brit ook te lossen, maar deze overleefde vrij eenvoudig in het peloton. Het kopduo was ondertussen al gepakt met nog ruim dertig kilometer te gaan.

Dat kwam ook doordat veel ploegen de kans op waaiers vreesden. Deceuninck-Quick-Step probeerde het peloton ook op de kant te zetten met wereldkampioen Julian Alaphilippe voorop, maar slaagde daar niet in. Tien kilometer later onder impuls van meerdere ploegen was het wel raak en werd het peloton in stukke gereten. Onder andere de Nederlandse sprinter Cees Bol miste de slag, maar hij kon op de valreep terugkeren in het peloton.

Er was echter niets te doen aan Cavendish. De Brit werd perfect gepiloteerd door zijn ploeg en troefde de Belgen Wout Van Aert en Jasper Philipsen af.