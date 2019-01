Haase ook klaar in dubbelspel

De als zestiende geplaatste Nederlanders verloren met 7-5 4-6 6-3 van het Amerikaanse duo Ryan Harrison/Sam Querrey.

In aanloop naar de Australian Open haalden Haase en Middelkoop nog de finale van het ATP-toernooi van Doha. In de beslissende set leverde Haase bij een 1-0-achterstand met een dubbele fout zijn service in en die break werd niet meer ongedaan gemaakt.

Ook Jean-Julien Rojer slaagde er niet in de eerste ronde te overleven. De tweevoudig grandslamkampioen (Wimbledon 2015 en US Open 2017) liet zich samen met zijn Roemeense partner Horia Tecau verrassen door Marcelo Arevalo uit El Salvador en de Amerikaan Jamie Cerretani. Het werd 7-5 6-7 (2) 6-3.

Sinds zijn titel op de US Open slaagden Rojer en Tecau er op grandslamniveau niet in verder te komen dan de tweede ronde.

Door de uitschakeling is Wesley Koolhof, die samenspeelt met de Nieuw-Zeelander Marcus Daniell, de enige overgebleven Nederlander in het mannendubbelspel.