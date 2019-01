Uitgeschakelde Haase: ’Ben weggespeeld’

„Hij speelde fantastisch en niets leek hem te deren”, aldus Haase.

Bekijk ook: Ook Haase sneuvelt in het enkelspel

Berdych had slechts een uur en twintig minuten nodig om de enige Nederlander in het mannentoernooi uit te schakelen. „Ik heb geen breakpoint gehad en had niet veel te vertellen. Je schudt hem dan de hand en zegt ’too good’”, zei Haase ’s avonds nadat hij ook in het dubbelspel werd uitgeschakeld.

„Na een set en een break kreeg ik wel wat meer vat op het spel en toen werd het wat meer een wedstrijd. In die derde set was het aardig, maar verprutste ik het zelf. Je hoopt op meer, want ik heb het hem een paar keer lastig gemaakt en zelfs verslagen. Maar hij heeft me nu echt weggespeeld.”

Bekijk ook: Haase ook klaar in dubbelspel