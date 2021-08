Premium Het beste van De Telegraaf

’Kapotte’ Harrie Lavreysen ook met brons keizer van de Spelen Vader Lavreysen keek vol stress naar zijn zoon: ’De spanning was echt vreselijk’

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Harrie Lavreysen: keizer van de Spelen. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het brons op de keirin voelde, na het goud op de teamsprint en individuele sprint, voor Harrie Lavreysen nog even niet alsof hij opnieuw iets gewonnen had. De baansprinter ging immers voor drie olympische titels, maar zal uiteindelijk met dit trio aan medailles alleen maar trots zijn. Dat was wel meteen het gevoel dat overheerste bij zijn familie in Luyksgestel, na een stressvolle week die bij wijze van spreken een regelrechte aanslag op hun gezondheid was. „De spanning was echt vreselijk”, liet vader Peter weten.