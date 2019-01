Kerber zonder setverlies naar derde ronde

De Duitse tennisster, die vrijdag haar 31e verjaardag viert, rekende in de Rod Laver Arena af met Beatriz Haddad Maia uit Brazilië: 6-2 6-3. De als tweede geplaatste speelster stond in haar openingspartij tegen de Sloveens Polona Hercog ook geen set af.

Kerber won de Australian Open in 2016. Datzelfde jaar schreef ze ook de US Open op haar naam. Vorig jaar voegde Kerber op Wimbledon een derde grandslamtitel aan haar erelijst toe.

In de derde ronde in Melbourne stuit Kerber op Kimberly Birrell. De Australische nummer 249 van de wereld, die met een wildcard is toegelaten, won met 6-4 4-6 6-1 van de Kroatische Donna Vekic.