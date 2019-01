Ten Brinke strandt in het zand

Zijn Toyota heeft in de achtste etappe de geest gegeven. De coureur uit Zeddam verbleef uren in Peruaans woestijngebied alvorens zijn auto naar het bivak in Pisco kon worden gesleept. „We liggen eruit. Wat een pech. Ineens houdt het verhaal op. Autosport blijft een mechanische sport, dat blijkt maar weer eens”, aldus een teleurgestelde Ten Brinke.

De rijder van het Japanse fabrieksteam was vol goede moed begonnen aan de rally. Hij rekende zichzelf tot de kanshebbers op de eindzege in het autoklassement en voelde zich gesterkt door zijn succes in de rally van 2018, toen hij de koninginnenrit won.

Na drie etappes telde de Nederlander nog volop mee, maar in de vierde etappe liep hij zo veel achterstand op, dat het podium al uit zicht was. De definitieve ellende trof hem in de achtste etappe. Eerst brak zijn aandrijfas en na 230 kilometer in de proef sloeg de motor af. Wat Ten Brinke en zijn navigator Xavier Panseri ook probeerden, ze kregen de Toyota niet meer aan de praat.